Nie tylko kebab. 10 potraw, których musisz spróbować w Turcji

Turcja to nie tylko kosmopolityczny Stambuł, skalne miasta w Kapadocji i Hasankeyf, wapienne tarasy Pamukkale czy tętniąca życiem riwiera. To poza bogatą historią, spektakularnymi krajobrazami i antyczną architekturą również niezwykle bogata oferta kulinarna. W tym artykule chciałbym zabrać was w krótką podróż po gastronomicznej mapie kraju, przedstawiając 10 potraw, których po prostu trzeba spróbować.