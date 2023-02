Najtańsze all inclusive na marzec. Ten kraj bije inne na głowę

- Marzec to świetny moment na urlop. To właśnie teraz można skorzystać z atrakcyjnych cen i większego wyboru, bo wraz z powrotem dzieci do szkół po feriach skończył się zimowy szczyt sezonu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - To oznacza, że w popularnych kurortach turystów jest nieco mniej, dzięki czemu można wypocząć w spokojnej atmosferze i w pełni skorzystać z atrakcji, jakie oferują resorty hotelowe. Z tych ostatnich słynie Turcja, szczególnie Riwiera nad Morzem Śródziemnym. Poza komfortowymi, a często wręcz luksusowymi warunkami, można skorzystać tam również z oferty spa & wellness. Tureckie hammamy, masaże i wiele innych zabiegów na twarz i ciało są nie tylko ukojeniem dla ciała, ale też dla duszy - wymienia.