Najtańsze all inclusive na święta Bożego Narodzenia. Na miejscu ponad 25 st. C

Ile kosztują wyjazdy w okresie świątecznym do Egiptu? Najtańsza opcja to na ten moment tygodniowa wycieczka all inclusive do Sharm el Sheikh z pobytem w trzygwiazdkowym hotelu i z wylotem w czwartek 21 grudnia z Warszawy lub Rzeszowa. Taki wyjazd kosztuje 1486 zł. Hurghada jest droższa - podobna wycieczka z wylotem z Katowic, Warszawy i Poznania kosztuje min. 1780 zł.