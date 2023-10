Najtańszy kierunek na urlop po sezonie. Który kurort wybrać?

Ceny wycieczek w Egipcie

Ceny wycieczek do Egiptu po sezonie są bardzo atrakcyjne. Lot trwa ok. 4 godzin, a pogoda wciąż tam dopisuje. To absolutnie najtańszy kierunek na ten czas. Tydzień w Marsa Alam jeszcze w tym roku można zarezerwować od 1600 zł z all inclusive. Dostępne są także wycieczki 11-dniowe za 1700 zł.