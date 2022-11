Bajeczne rafy koralowe u wybrzeży Egiptu. Jest sposób na ich podziwianie bez wchodzenia do wody

Egipt to idealny kierunek na jesienno-zimowe urlopy w przystępnych cenach. Tutaj z pewnością nie będą nudzić się miłośnicy sportów wodnych, bowiem jest to prawdziwy raj dla fanów nurkowania, snurkowania czy kitesurfingu. Co ciekawe, nawet osoby sceptycznie podchodzące do ekstremalnych aktywności, mogą podziwiać wyjątkowe rafy koralowe na statkach ze szklanymi ścianami lub dnem.