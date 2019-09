Największe lotnisko świata. Pekin-Daxing szykuje się na otwarcie

Aktualny port lotniczy chińskiej stolicy doszedł już do kresu swojej przepustowości. Potrzebne było zatem nowe lotnisko. A Pekin-Daxing zadziwia nie tylko rozmiarem, ale i niezwykłym kształtem przypominającym rozgwiazdę.

W 2018 r. przez trzy terminale w Beijing Capital International Airport przeszło 100 mln pasażerów, co czyni ten port lotniczy drugim największym na świecie (zaraz po Hartsfield-Jackson w Atlancie). Jednak przepustowość stołecznego lotniska właśnie się skończyła, a to powoduje częste opóźnienia samolotów.

Nowe lotnisko wyposażone w ogromny terminal o wielkości 97 boisk piłkarskich i na początek cztery pasy startowe ma obsłużyć 72 mln pasażerów rocznie. Jednak docelowo Pekin-Daxing ma obsługiwać min. 100 mln pasażerów w ciągu roku, a to dzięki łącznie siedmiu pasom startowym. Będzie wtedy potencjalnie największym lotniskiem na świecie.

Koszt budowy nowego portu lotniczego to ok. 11,5 mld dolarów (45 mld zł). Nowe lotnisko zostało zaprojektowane przez nieżyjącą już architekt Zahę Hadid, która odpowiada za powstanie charakterystycznego kształtu rozgwiazdy.

Te poszczególne odnogi to hale połączone z holem głównym, a taki układ został zaproponowany, by ograniczyć pasażerom niepotrzebne chodzenie. Odległość od punktów kontroli bezpieczeństwa do najbardziej oddalonych ma być pokonywana przez maksymalnie 8 minut.