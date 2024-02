Największy koszmar w górach. Pokazali nagranie

Osuwające się gzymsy to największy koszmar alpinistów

W górskiej terminologii zjawisko to nazywa się gzymsem. Dokładnie jest to rzeźbione przez wiatr śnieżne usypisko. Takie formacje są niezwykle niebezpieczne, dlatego pasjonatom gór szczególnie odradza się poruszania nad nimi lub pod nimi. Może to grozić śmiercią bądź trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.