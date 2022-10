Największy statek wycieczkowy w historii. Popłynie nim 10 tys. osób

Nowy gigant na morzu

Nowa duma Royal Caribbean powstaje w stoczni Meyer Turku w Finland. Po ukończeniu budowy statek będzie miał wysokość 20 pokładów. Co ciekawe, znajdzie się na nim 2805 kabin, czyli o 62 mniej niż na Wonder od the Seas. Ale to dlatego, że Royal Caribbean kieruje nowy obiekt do rodzin i planuje, aby płynął z większą liczbą kabin przewożących więcej niż tylko dwóch pasażerów. W sumie Icon of the Seas będzie miał 28 typów kabin i apartamentów.