Najwyższy wiszący most w Europie nową atrakcją Włoch. Dla ludzi lubiących adrenalinę

Włochy zyskały nową atrakcję. Najwyższy most tybetański w Europie został właśnie oddany do użytku. Na zwiedzających czekają ogromne emocje i widoki zapierające dech w piersiach.

Wiszący most łączy Campo Tartano i Frasnino we Włoszech (valtellina.it)

Ponte nel Cielo to nowy most, który zdobi Valtellinę w prowincji Sondrio w Lombardii we Włoszech. Mierzy on 234 m, zawieszony został 140 m nad dnem doliny. Łączy Campo Tartano (1034 m n.p.m.) i zielone pastwiska Frasnino (1038 m n.p.m.). Na budowę kładki łączącej dwa wzniesienia wykorzystano 700 desek z modrzewia Val Tartano.

Atrakcja ta przeznaczona jest dla wszystkich. Frajdę będą miały również dzieci. Trzeba jednak pokonać lęk wysokości. Ale gdy już to się zrobi i zapomni się o strachu, w nagrodę otrzymamy niezwykłe wrażenia. Będziemy mogli podziwiać panoramiczne widoki na góry, bujną dolinę Tartano, zaporę Colombera, alpejskie pastwiska Frasnino i Valtellinę aż do jeziora Como.

Już wkrótce na polanie w Frasnino stanie punkt obserwacyjny. Można będzie z niego obserwować takie ptaki jak: orły, sowy czy głuszce, które są symbolem Valtelliny.

Na Ponte Nel Cielo można wybrać się codziennie. Od godz. 9:30 do 16:00 (w soboty do zachodu słońca). Bilet wstępu kosztuje 5 euro (ok. 21 zł). Kasa biletowa znajduje się przy Via Costa w Campo Tartano, a do Ponte Nel Cielo można dojść w 10 min.

Tybetański most to zawieszona pomiędzy dwoma wzniesieniami kładka. Włochy mają jeszcze jedną taką atrakcję w miejscowości Claviere, tuż przed przejściem granicznym do Francji. Ciągnie się on wąwozem Gervasio San o długości prawie 500 m i 30 m nad ziemią.

Turyści wchodzący na obie te kładki potrzebują nie lada odwagi, by iść tak wysoko nad ziemią, patrzeć między szczebelkami w dół i móc spoglądać z oddalenia na ziemię. To atrakcja dla tych, którzy nie boją się balansować na krawędzi.

Źródło: valtellina.it