Ferie "biednych województw". W zimowych kurortach pustki

Brak tłumów w górach

Choć pogoda w górach obecnie dopisuje, a śniegu jest więcej niż można by sobie wymarzyć, to nie da się absolutnie mówić o tłumach w kurortach zimowych. A mniejsze miejscowości, które zawsze przyciągały turystów w ferie, też świecą pustkami. - Czuliśmy się, jakbyśmy byli jedynymi turystami w Szklarskiej Porębie - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. - Innych turystów była dosłownie garstka. Jak przyznała, nie było problemu ze znalezieniem miejsca w restauracji czy do parkowania, co w minionych latach było nie do pomyślenia.