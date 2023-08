Nasi sąsiedzi mają dość. Wypowiadają wojnę turystom

Odkryć mało znane, a piękne dzielnice

Tymczasem władze miasta mają zupełnie inny pomysł. Ponieważ starówka pozostaje najbardziej zatłoczonym miejscem w Pradze, dlatego chcą przenieść ten ruch turystyczny do innych dzielnic, jak Karlín lub Holešovice, które są turystycznie niedoceniane. W tym roku dzięki nowej kładce pieszo-rowerowej na Wełtawie te części Pragi zostały połączone. Czy zmniejszyło to ruch w historycznym centrum miasta? Trudno ocenić, no ale jak wiadomo taki proces trwa miesiącami, a nawet latami, efektów nie widać od razu.