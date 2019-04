Natalie Wynn nie chciała płacić za nadbagaż. Założyła 3 kg ubrań

30-letnia Brytyjka Natalie Wynn zrobiła to, o czym wielu myśli, ale nie ma na to odwagi – zamiast płacić za nadbagaż, włożyła na siebie ubrania o łącznej wadze 3 kilogramów. W ten sposób udało jej się przechytrzyć linie lotnicze Thomas Cook.

Nie chciała płacić za nadbagaż. Znalazła inny sposób

Wynn weszła na pokład samolotu, mając na sobie... siedem sukienek, dwie pary butów, dwie pary szortów, spódnicę i kardigan o łącznej wadze ponad 3 kilogramów. Wszystko po to, by zaoszczędzić. Jak sama przyznała, myślała, że się "ugotuje". Dopiero po wejściu do samolotu zdjęła wszystkie dodatkowe warstwy i włożyła je z powrotem do walizki.