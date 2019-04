Pasażerka zawstydziła współpasażerów z pierwszej klasy. Pokazała ich igraszki

Pasażerka klasy ekonomicznej podróżująca liniami American Airlines była zniesmaczona zachowaniem swoich współtowarzyszy z pierwszej klasy – podczas lotu para dotykała się... bosymi stopami. Kobieta zrobiła im zdjęcia i zamieściła w sieci.

"Miejsce w pierwszej klasie – 1000 dolarów. Za dużo drinków przed boardingiem – 100 dolarów. Środek do stóp uleczający cokolwiek, co złapią po wejściu boso do toalety – 20 dolarów. Padnięcie ze zmęczenia po czymś, co według niej było seksowną gierką tuż za ścianką oddzielającą pierwszą klasę – bezcenne" – napisała Laura na swoim profilu, nawiązując do popularnego hasła reklamowego.