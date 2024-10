Nazwali ją "drugą Chorwacją". "Jest tyglem, w którym mieszają się różne kultury"

Urlop w urokliwym kurorcie Neum spędzić można jeszcze w październiku, kiedy temperatury w tym miejscu są przyjemne i oscylują w granicach od 22 do 25 st. C. Tygodniowy pobyt w hotelu z ofertą all inclusive to wydatek rzędu ok. 3,5 tys. zł od osoby. Należy dodać, że mówimy o ofercie z własnym transportem.