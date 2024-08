Nie każdy by się odważył tam spać. "Na początku ciężko było mi oswoić strach"

- Z punktu widzenia początkującego buszkraftera, podstawowa wiedza ogranicza się do rozróżnienia między drewnem drzew liściastych i iglastych. To drugie łatwiej się rozpala, łatwiej przyjmuje płomień i daje dużo światła. Ale za to szybko się spala. Z kolei drewno drzew liściastych daje mały płomień, dużo ciepła i pali się bardzo długo. Dlatego doskonale nadaje się właśnie na ognisko czy leśną kuchnię – wyjaśnia instruktor przetrwania.