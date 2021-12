Nie poleciał na wakacje na Maltę. Wszystko przez trzecią dawkę szczepienia

- To nie lotnisko decyduje o tym, kto wejdzie na pokład samolotu. Decydują o tym linie lotnicze - przypomina cytowany przez epoznan.pl Błażej Patryn, rzecznik lotniska w Poznaniu. - Ze swojej strony apelujemy do każdego z naszych pasażerów, by przygotowując się do lotu szukał informacji na stronach rządowych, co szczególnie teraz w związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją jest bardzo ważne. Warto też podejść na lotnisko i wcześniej zapytać, co ewentualnie jest wymagane, lub co może powodować problemy - radzi.