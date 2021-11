Najtańsze all inclusive na grudzień. Dwa kraje kuszą cenami

Przeglądając grudniowe oferty w oczy rzucą nam się dwa kraje. Najtańsze są wyjazdy all inclusive do Turcji i na Maltę - zaczynają się od ok. 1100 zł. Który kierunek jest lepszy na grudzień? Porównajmy zakwaterowanie, atrakcje, temperatury, a także zasady wjazdu.