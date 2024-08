Nie przywoź tego z wakacji. "Tłumaczą się nieznajomością przepisów, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności"

Przywóz z krajów trzecich do Unii Europejskiej lub wywóz z UE okazów z listy CITES jest możliwy na podstawie wcześniej wydanych zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów skutkuje zatrzymaniem okazów i grozi karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. - Większość podróżnych przewożących zakazane okazy, tłumaczy się nieznajomością przepisów, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności. Nadawcy przesyłek z chronionymi gatunkami zwierząt i roślin często deklarują inny towar, co oznacza, że znają przepisy i wiedzą, że przemyt chronionych gatunków jest zabroniona - zaznaczyła Bulik.