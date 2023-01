Nie takie miały być ferie. Polacy narzekają na jedno

Na pogorszenie się sytuacji w kolejnych tygodniach może wpłynąć także Kraken - nowy subwariant Omikronu. W tej chwili dominuje w USA, gdzie w poszczególnych stanach wprowadzane są różne obostrzenia, ale wiadomo, że już dotarł do Europy. Wykryto go m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Szwecji czy Czechach. Kraken zwykle nie wywołuje bardzo poważnych objawów, problemem jest jednak jego wysoka transmisja. Część naukowców twierdzi, że ten wariant przenosi się nawet o 40 proc. szybciej niż Omikron. Biorąc pod uwagę nadwyrężony stan służby zdrowia i coraz większe problemy z dostępnością leków, to kiepska perspektywa na najbliższe tygodnie.