Nie tylko Costa Brava. Najciekawsze atrakcje Katalonii

Północno-wschodnia Hiszpania już w kwietniu kusi typowo śródziemnomorskim klimatem. To oznacza wysokie temperatury i bezchmurne niebo. Podczas wakacyjnych podróży warto wybrać się poza kurort i zwiedzić najsłynniejsze miejsca w Katalonii.

Perły architektury

Turystycznym i kulturowym sercem Katalonii jest Barcelona. Miasto robi niesamowite wrażenie na każdym, kto poświęci choć chwilę na to, by je zwiedzić. Uwagę zwraca już sama koncepcja urbanistyczna centrum miasta, wprowadzona przez Ildefonsa Cerdę. Zaprojektował on siatkę ulic tak, by przestrzenie między nimi miały kształt kwadratów o bokach długości około 130 m oraz ściętych wierzchołkach. Miało to zapobiec problemom związanym z rozwojem przemysłowym i demograficznym miasta. Zabudowania tworzące kwadratowe kompleksy z zamkniętymi podwórzami wyglądają niezwykle interesująco z lotu ptaka.