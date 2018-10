Nie tylko Dubaj. Co jeszcze oferują ZEA?

Dubaj to najważniejszy, a przy tym najbardziej znany ośrodek turystyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak niejedyny. Wzdłuż wybrzeża nad Zatoką Perską i po przeciwległej stronie nad Oceanem Indyjskim znajduje się wiele kurortów z niesamowitymi plażami.

W ZEA pogoda dopisuje przez cały rok (Shutterstock.com)

Stolica ZEA – Abu Zabi pełne atrakcji

Wbrew pozorom stolica Emiratów Arabskich wcale nie jest największym miastem w tym kraju. Pod względem liczby mieszkańców i powierzchni wyprzedza ją Dubaj. Jednak Abu Zabi oferuje wiele form rozrywek, które kuszą każdego roku tysiące turystów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj, który dopiero się buduje, zapełniając bezkresne pustynie nowoczesną infrastrukturą. Nic więc dziwnego, że najważniejsze zabytki ZEA to obiekty z krótką historią. W Abu Zabi takim miejscem jest monumentalny Wielki Meczet Sheikha Zayeda, którego budowa trwała od 1996 do 2007 roku. Porównywany z Hagią Sofią w Stambule, stanowi najważniejszy obiekt sakralny w kraju. I robi wrażenie! Mnogość kopuł i kolumn, barwne mozaiki kontrastujące ze śnieżną bielą ścian i kilka światowych rekordów – oto znaki rozpoznawcze Wielkiego Meczetu. Znajduje się tam siedem żyrandoli zdobionych złotem i kryształami Swarovskiego, w tym jeden największy na świecie. Kolejne 'naj' to dywan o powierzchni ponad 5600 m kw., który tkany był w Iranie przez 1200 osób pracujących na dwie zmiany. Dotarł do Abu Zabi w częściach, a te następnie zostały ręcznie połączone również technikami tkackimi.

Będąc w Abu Zabi, warto zajrzeć również do parku rozrywki Ferrari World, który zapewni sporą dawkę adrenaliny zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Ciekawym doświadczeniem może okazać się wizyta w Masdar City, czyli najbardziej ekologicznym mieście ZEA. Dzięki zastosowanym tam technologiom ilość spalin i produkowanych śmieci zredukowana jest do minimum. Architektura miejsca bardzo udanie łączy nowoczesne budownictwo z tradycyjną arabską ornamentyką.

Plaże ZEA – wybrzeże nad Oceanem Indyjskim

Zjednoczone Emiraty Arabskie uchodzą za kraj uporządkowany i czysty. Nie inaczej jest na plażach. W celach wypoczynkowych można obrać dwa kierunki: albo ulokować się nad Zatoką Perską w okolicach Abu Zabi czy Dubaju, albo przetransportować się na drugą stronę kraju nad Ocean Indyjski.

Wybór pierwszej opcji zapewni łatwiejszy dostęp do ośrodków miejskich, drugiej natomiast wycieczkę przez pustynię i boskie krajobrazy nadmorskie. Biały piasek, lazur oceanu i słońce będą towarzyszyć turystom przez cały pobyt, niezależnie od pory roku. Pogoda w ZEA jest bardzo przychylna słonecznym kąpielom. W grudniu i styczniu temperatura powietrza spada tu maksymalnie do 18 st. C, a latem osiąga nawet 39 st. C.

Najpopularniejszym kurortem Emiratów Arabskich jest Fujairah, stolica emiratu o tej samej nazwie. Miasto otoczone jest pasmem gór Hajar, a jego wybrzeże stanowią piaszczyste plaże. To raj dla fanów nurkowania i snorkelingu. W samym mieście warto zobaczyć Meczet Szejka Zayeda, do którego jednak (w odróżnieniu od tego w Abu Zabi) niewiernym nie wolno wejść, ruiny zamku Oasis Bithnah i fort Fujairah.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – wycieczki objazdowe

ZEA to niewielki kraj złożony z siedmiu emiratów, z których każdy jest inny. Choć łączy je podobny krajobraz, pustynia i piaszczyste wybrzeże, to warto zwiedzić wszystkie. Najlepszym rozwiązaniem jest wycieczka objazdowa.

Większość wycieczek zorganizowanych zawiera w programie najważniejsze miejsca, które wypada odwiedzić. Jeśli jednak ktoś zechce samodzielnie zorganizować wycieczkę do ZEA, musi liczyć się z faktem, że komunikacja między emiratami jest nieco ograniczona. Nie ma tu kolei ani międzymiastowych połączeń autobusowych. Gdy zbierze się wystarczająco duża grupa, uda się zorganizować podróż minibusem. Należy pamiętać jednak, że Emiraty Arabskie to kraj relatywnie niewielki, dlatego transfer do miasta położonego na tym samym brzegu można wykonać nawet taksówką. Koszt przejazdu zależy od taryfy, a ta najczęściej wynosi 0,50 dolara za kilometr.