Nie tylko Kaszuby. Egzotyczny zakątek, który słynie z uprawy truskawek

Polskie Kaszuby słyną z truskawek. Rolnicy szczycą się ich jakością, a co roku urządzany jest nawet wielki festiwal, czyli Truskawkobranie. Okazuje się, że są miejsca na świecie, które zrobiły z tego owocu wielką atrakcję turystyczną. Jednym z nich jest… Malezja.

Reszta podróży to już sama przyjemność. Drogi w Malezji są wspaniałe, szerokie i bezpieczne, a widoki piękne. Aby dotrzeć do Cameron Highlands, w Kuala Lumpur trzeba przesiąść się na autokar do miejscowości Tanah Ratah, bramy do tego górzystego regionu. Tanah Ratah to urocze, ciche miasteczko, w którym jednak znajdziemy sporo pensjonatów i hoteli na każdą kieszeń. Już za 20 złotych przenocujemy w sali wieloosobowej, a prywatny pokój to wydatek rzędu 60-90 złotych. Bez względu na cenę, możemy liczyć na czyste przytulne wnętrze. Problemem może być jednak dostęp do ciepłej wody.