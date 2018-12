Nie tylko Polacy klaszczą po wylądowaniu. Ekspert zdradza, kto jeszcze

Przyjęło się sądzić, że to Polacy klaszczą przy lądowaniu. Prawda jest trochę jednak inna. Dlaczego w ten sposób wyrażamy aplauz, gdy samolot szczęśliwie osiągnie cel podróży? Naukowcy znaleźli na te pytania odpowiedzi.

Clark McPhail, emerytowany dziś profesor socjologii z Uniwersytetu Illinois w Stanach Zjednoczonych, całe swoje życie zawodowe poświęcił na badaniu klaskania jako ludzkiego odruchu. Zdaniem eksperta bicie brawa jest wyrazem ulgi i radości, że podróż zakończyła się sukcesem, ponieważ wiele osób boi się latania. Wielu pasażerów chce również w ten sposób wyrazić swą wdzięczność dla pilotów za bezpieczne lądowanie. Aplauz jest również wyrazem ekscytacji, że dotarło się do celu podróży, a ponieważ wiele osób wyjeżdża na urlop czy wycieczkę, to jest to zapowiedź niezwykłych wrażeń.

Z badań McPhaila wynika, że taka reakcja na lądowanie wcale nie jest domeną Polaków, a… Żydów, którzy przylatują do Izraela. Obserwacje te potwierdza Marvin Goldman, który od 40 lat lata na tej trasie niemal co roku. Zauważa on, że przylot do Izraela jest dla nich emocjonalnym doświadczeniem. Przylatują tu po raz pierwszy lub powracają do swej ziemi obiecanej.