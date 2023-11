Nie tylko Polska ma swój "szlak orlich gniazd". Warownie robią ogromne wrażenie

Castelo de Vide to średniowieczne, małe miasteczko w centralnej części największego portugalskiego regionu Alentejo. Jest to miejsce wyjątkowe z wielu powodów. Dla wszystkich miłośników fotografii to miejsce, które trzeba odwiedzić, bo Castelo de Vide to po prostu miasto-pocztówka - z białymi domkami krytymi pomarańczową dachówką, górującym nad zabudową zamkiem i pięknymi widokami rozciągającymi się ze wzgórza, na którym jest usytuowane.