Nieodkryty skarb Portugalii. Zakochasz się w jeden dzień

We wnętrzach Kościoła św. Franciszka w Evorze (Igreja e Mosteiro de São Francisco) znajduje się kaplica, która rozsławiła Evorę w zagranicznych przewodnikach turystycznych. To Capela dos Ossos zbudowana przez mnichów franciszkańskich, w której ekshumowano ok. 5000 zwłok. Pochodzące od zwykłych mieszkańców kości wypełniają ściany kaplicy. W jednej z wystawionych na widok publiczny szklanych gablot znajdują się wysuszone zwłoki dziecka. Sklepienie zdobi łacińska sentencja Melior est die mortis die nativitatis oznaczająca dosłownie: lepszy jest dzień śmierci niż dzień narodzin.