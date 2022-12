Niebawem zamieszkają za kołem podbiegunowym. "Były osoby, które nam to odradzały"

Czasami żartujemy, że dla nas nie ma czegoś takiego, jak zła pogoda, są tylko trudne warunki, do których trzeba się dostosować, ale my to lubimy. Nie wszystko da się oczywiście przewidzieć, ale zimno, padający deszcz, czy silny wiatr, to dla nas wyzwanie. Czasem śmiejemy się, że tzw. pogoda żyleta, czyli bezchmurne niebo to dla nas nuda, nie ma frajdy. Szczególnie zapamiętaliśmy kampanię dla jednej z marek. Dzień zdjęć, a tu przejmujące zimno, temperatura poniżej -20 st.C. Spojrzeliśmy najpierw za okno, potem na siebie i zdecydowaliśmy, że podejmujemy wyzwanie. Zdjęcia zrobiliśmy w 15 minut i była to jedna z najlepiej przez nas wspominanych kampanii, która do tego została bardzo dobrze przyjęta. To, na czym nam szczególnie zależy to, aby nasza praca była inspirująca, aby to, co tworzymy, trafiało do innych. Nie chodzi o to, aby powielać schematy, ale by tworzyć to, co nam w duszy gra i jest oryginalne.