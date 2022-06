Pilzno. Czeska stolica piwa

Na piwnym szlaku

Pomimo że w 182-letnim browarze Pilzner Urquell nadal prowadzona jest produkcja, to można go zwiedzać. Odbywa się to wyłącznie w grupach z przewodnikiem. Teren browaru jest ogromny i turyści wożeni są po nim specjalnym autobusem. Faktycznie jest to teren dwóch dawnych browarów, które leżą bezpośrednio obok siebie. Na przestrzeni lat doszło do połączenia browaru mieszczańskiego z konkurencyjnym browarem Gambrinus.