Niedoceniane miasto w Małopolsce. Średniowieczny zamek i urocze kamieniczki

W naszym cyklu artykułów o niedocenianych miastach w Polsce czas powrócić do Małopolski. Tym razem nie jedziemy jednak w same góry, lecz do Nowego Sącza. Okazały ratusz, ruiny zamku królewskiego, zaaranżowane Miasteczko Galicyjskie czy Sądecki Park Etnograficzny to dopiero początek atrakcji.