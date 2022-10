Grybów. Co warto zobaczyć w mieście zielonych wzgórz i okolicy?

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Po spotkaniu ze zwierzętami przychodzi pora na lekcję historii i wycieczkę do Szymbarku, położonego zaledwie 12 km od Grybowa. Jego najważniejszą atrakcją jest Skansen Wsi Pogórzańskiej. Można tam zobaczyć kilkanaście drewnianych budynków pokrytych strzechą. W niewielkich chałupach skrywają się przedmioty takie jak: ciężkie żelazka, trojaki do przenoszenia jedzenia oraz ślubanek, czyli składana ławka wykorzystywana w dzień jako miejsce do siedzenia, a nocą jako łóżko. Wejść można także do kuźni, w której dostrzeżemy, np. stare kleszcze służące do wyrywania zębów przez kowala "zastępującego" nieobecnego na wsiach dentystę.