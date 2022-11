Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Niesamowita podróż w czasie

Poczta galicyjska, czyli nieodłączny element komunikacji

Choć obecnie nie zrobimy zakupów we wspomnianym sklepie kolonialnym, to możemy to nadrobić na pobliskiej poczcie. Chętni mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju pocztówki, stare banknoty, mapy, ręcznie wykonywane pamiątki i inne drobiazgi. Ale to nie sprawunki są tam najważniejsze. Warto odejść od lady i przejść się po całym pomieszczeniu.