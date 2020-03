Niedoceniany zakątek Grecji. Zapomniany półwysep Chalkidiki

Kiedyś masowo jeździły tam autokary z Polski, dziś dużo chętniej decydujemy się na wypoczynek na wyspach. Tymczasem na półwyspie znajdziemy wyjątkowo piękne plaże, dziewiczą przyrodę i… dużo niższe ceny. Chalkidiki to ulubione miejsce na wakacje samych Greków. Chyba trudno o lepszą rekomendację.

W latach 90. XX w. półwysep Chalkidiki należał do najpopularniejszych kierunków w biurach podróży. Wczasy były tanie, ale warunki przeciętne, a podróż dla wielu koszmarna – autokarowe wyjazdy często nie miały w planie noclegu podczas trasy, co wiązało się z ponad 30 godzinami w pozycji siedzącej. Z czasem wycieczki samolotowe zyskały na popularności i Polacy przerzucili się na greckie wyspy. Pokochali Kretę, Rodos czy Zakynthos, ale także mniejsze - Samos, Skiathos czy Thassos. O Chalkidiki zapomniano.

Niskie ceny i boskie plaże

Zagraniczni turyści zaczęli omijać półwysep leżący w północnej części Morza Egejskiego, a on wcale na tym nie ucierpiał. Wręcz przeciwnie. Stał się prawdziwym wakacyjnym rajem. Rzadko zobaczymy tu hotelowe molochy – raczej kameralne obiekty z rodzinną atmosferą. A ceny pozytywnie nas zaskoczą. Za grecką sałatkę, która na Rodos kosztuje 10 euro, na półwyspie Chalkidiki zapłacimy od 5 do 7 euro. A na plaży zamiast polskiego czy rosyjskiego, jak ma to miejsce na wyspach, częściej usłyszymy język grecki.