Niedoceniona perełka Portugalii. Wszyscy słyszeli tu o romansie zakonnicy z markizem

– Beja aż do rekonkwisty chrześcijańskiej w XII wieku była niewątpliwie najważniejszym miastem południowej części terytorium, które weszło później w skład Portugalii. W okresie rzymskim miała specjalny status kolonii rzymskiej. Oznaczało to, że wszyscy obywatele Beja - ówczesnej Pax Julia - mieli takie same prawa jak obywatele Rzymu. Évora była wtedy małym miastem zależnym od dzisiejszej Méridy (znajdującej się współcześnie w Hiszpanii) i Beja. Było to miasto z kwitnącą gospodarką, zbożami, oliwą z oliwek i metalami, do którego kupcy z całego imperium docierali w celu wymiany handlowej – tłumaczy w rozmowie z WP Turystyka André Tomé, archeolog i starszy technik w gminie Beja pracujący w obszarach dziedzictwa i turystyki.