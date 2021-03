Niedziela Palmowa 2021. Kiedy wypada i jak będzie wyglądać w tym roku?

Niedziela Palmowa - historia

Historia święcenia palm na świecie w Niedzielę Palmową sięga starożytności. To dzień, który upamiętnia przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna okres przygotowania duchowego do Wielkanocy. Obchody tego ważnego dla Katolików dnia wiążą się ze święceniem bogato zdobionych, barwnych palemek.