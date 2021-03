Egipt. Kanał Sueski zablokowany. Europa może odczuć tego skutki

Kontenerowiec MV Ever Given płynął z Chin do Rotterdamu w Holandii. Zarejestrowany w Panamie statek zablokował drogę dziesiątkom innych statków towarowych, które są teraz uwięzione na torach wodnych w obu kierunkach Kanału Sueskiego.

Kontenerowiec osiadł na mieliźnie

Z obu jego stron zgromadził się sznur statków, które czekają, aż przeprawa znów będzie możliwa. By przesunąć Ever Given być może trzeba będzie usunąć dużą ilość piasku, co może zająć nawet kilka dni. Egipt postanowił w związku z tym otworzyć starszą część kanału, by przekierować tam ruch do czasu usunięcia kontenerowca z mielizny.