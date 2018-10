Niedźwiedzie na peronie kolejowym. Szukają pożywienia

Jesień to czas, kiedy niedźwiedzie przygotowują się do snu zimowego. Muszą zwiększyć masę ciała, aby organizm podczas snu mógł czerpać energię z zapasów tłuszczu. Przemierzają znaczne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Jak widać nie boją się zbliżać do zaludnionych miejsc.

Niedźwiedzie były widziane na peronie w miejscowości Stary Smokowiec (Facebook.com)

Niedźwiedzie odwiedzają zazwyczaj miejsca, gdzie turyści zostawiają resztki jedzenia. Później coraz częściej zbliżają się do miejsc, w których przebywają ludzie, np. do schronisk górskich. Szukają wówczas śmietników. Jeśli poczują zapach jedzenia potrafią się włamać i spustoszyć pasieki, zagrody czy demolować samochody na parkingach. Młode niedźwiadki czasem nawet zdzierają plecaki z turystów w poszukiwaniu łatwego pożywienia.

Na wideo widać jak gromadka niedźwiedzi spaceruje po peronie w Starym Smokowcu. Szukają jedzenia. Niestety, niczego wartościowego w okolicy torów kolejowych nie udało im się znaleźć. Niedźwiedzia rodzina wraca z powrotem do lasu.

Co ciekawe, coraz częściej można zauważyć u występujących na terenie Polski niedźwiedzi zjawisko synantropizacji, czyli zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi. Powód jest prosty – jest to dla nich łatwy sposób na zdobycie pożywienia. Spotkanie z misiem wydaje się tylko na pozór przyjemne. Dorosłe osobniki ważą nawet 300 kg. Ponadto są zaliczane do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.

