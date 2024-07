Niedźwiedzie zatrzasnęły się w aucie. Pojazd został zdemolowany

Incydenty z niedźwiedziami

To nie pierwsze zdarzenie z udziałem czarnych niedźwiedzi w Connecticut w ostatnim tygodniu. W sobotę mieszkanka Cheshire odniosła niegroźne rany po spotkaniu ze zwierzęciem na swojej posesji. Policja znalazła zwierzaka i zastrzeliła go, przekazując ciało do badań. W niedzielę zaś niedźwiedź ważący prawie 230 kg, został śmiertelnie potrącony na autostradzie w Torrington.