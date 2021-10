Nielegalnie wjechał do lasu. Stracił quada i dostał mandat

Mężczyzna, którego quad doszczętnie spłonął, stracił nie tylko cenny terenowy pojazd, ale został również ukarany przez Straż Leśną. Otrzymał mandat za wjazd do lasu i stworzenie zagrożenia pożarowego. "Jednak można uznać, że był to stosunkowo niski wymiar kary w porównaniu z tym, co mogło by się wydarzyć gdyby zapalił się las" - podsumowali pracownicy Lasów Państwowych.