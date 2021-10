Wyglądem przypomina kalafiora. "Największy w Polsce ważył 15 kg"

Siedzuń sosnowy - nazywa się go leśnym kalafiorem

"A wiecie, że to można jeść? Oto siedzuń sosnowy, zwany też kozią brodą lub leśnym kalafiorem, do 2014 roku był pod ochroną. Nadaje się na zupę, do smażenia i suszenia. Owocniki wyrastają przy pniu sosny. Największy znany w Polsce osobnik miał średnicę 1 m i ważył 15 kg!" - czytamy w udostępnionym poście.