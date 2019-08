Niemcy. Co czwarty mieszkaniec tego kraju ma obce korzenie

Ze spisu ludności, który przeprowadził Federalny Urząd Statystyczny, jasno wynika, że Niemcy są krajem wielonarodowościowym. 11 proc. stanowią Polacy.

W 2018 r. przeprowadzono spis ludności. Wynika z niego, że ok. 20,8 mln osób ma obce pochodzenie. Ponad połowa z nich (10,9 mln) ma niemieckie obywatelstwo. Z tej grupy 5,5 mln mieszka tu od urodzenia.

13,5 mln osób z obcym pochodzeniem to imigranci, którzy jako najczęstszy powód opuszczenia rodzinnego kraju (w prawie co drugim przypadku) wskazywali powody osobiste. Jako inne przyczyny podawano poszukiwanie pracy (co 5. przypadek), uchodźstwo i azyl (15.proc.)