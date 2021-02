Niemcy. Hamburg – zabytki i atrakcje portowego miasta

Hamburg to drugie największe miasto Niemiec. Choć nie leży nad morzem, słynie z wielkiego portu, stoczni i licznych kanałów. To dobre miejsce dla miłośników wodnych klimatów oraz kultury i sztuki. Podpowiadamy, co szczególnie warto tu zobaczyć.

Hamburg, Niemcy Źródło: Getty Images