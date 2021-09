Niemcy zmieniają nazwy obrazów. Kiedyś "Cyganka" teraz "Kobieta z chustą"

"Niski mężczyzna" zamiast "karzeł"

Prace nad tym projektem trwają od początku roku. W tym czasie przemianowano 143 obrazy. Na przykład "Pies, karzeł i chłopiec" zmieniono na "Pies, niski mężczyzna i chłopiec"; "Afrykański wojownik władający łukiem" to teraz "Wojownik władający łukiem"; "Tubylec z maską" to "Człowiek z maską", "Cyganka" nosi nowy tytuł "Kobieta z chustą", "Cygańska Madonna" to obecnie "Madonna ze stojącym dzieckiem", a "Chata tubylca na drzewie" to po prostu "Chata na drzewie"; "Portret ciemnoskórego niewolnika" nosi obecnie nazwę "Portret niewolnika", a "Indyjscy tubylcy ze zwierzętami domowymi" to teraz "Ludzie ze zwierzętami domowymi".