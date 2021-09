Ryanair grozi zamknięciem połączeń do Polski. Zniknie nawet 30 proc. atrakcyjnych kierunków

Podwyżka opłat lotniczych - z siatki znikną atrakcyjne kierunki

Na proponowane przez polski rząd podwyżki opłat nie zgadza się m.in. szef linii lotniczej Ryanair. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego pisze o możliwości wycofania lotów do Polski. Dla portu Lotniczego Gdańsk oznaczałoby to spadek połączeń nawet o 30 proc.