Nieoceniona pomoc na wakacjach. Warto skorzystać

W przypadku wyboru lotów kluczowy jest także czas rezerwacji. Im szybciej kupimy bilet, tym będzie on tańszy. Chcąc zachować trochę pieniędzy w kieszeni, warto być elastycznym, np. co do wyboru lotniska (sprawdźmy, czy transfer do miasta nie będzie droższy od biletu na samolot!) czy terminu wyjazdu. I choć bilety za kilka czy kilkanaście złotych należą do rzadkości i są najczęściej skutkiem błędów technicznych, to znalezienie fajnych połączeń za mniej niż 100 zł w jedną stronę nie jest wcale takie trudne.