Niepełnosprawni w górach i nad morzem

Nie takie straszne góry

Wydawałoby się, że góry mogą być sporą przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. Nic bardziej mylnego. Mogą one dotrzeć nawet nad Morskie Oko, jeden z głównych symboli Tatr, które znajduje się nieopodal Zakopanego. Tatrzański Park Narodowy uruchomił bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych z Zakopanego do Morskiego Oka i z powrotem. Bus wyjeżdża spod Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem o godzinie 8.30 i kursuje od poniedziałku do piątku. Aby skorzystać z przejazdu, należy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem zgłosić się za pośrednictwem maila. To udogodnienie, na które czekało wiele osób. Morskie Oko to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polskich Górach, jednak trasa, choć betonowa — jest niezwykle długa i męcząca. Możliwość dojazdu do celu autem przystosowanym do osób niepełnosprawnych pozwala na spełnienie marzenia o górskich widokach. To wspaniałe, że tak wyjątkowe miejsca stają się dostępne dla wszystkich.