Niepokojące pęknięcia w stożku wulkanu. Czy będzie kolejny wubuch?

Pęknięcia blisko kraterów

Kilka dni temu zobaczono gigantyczne pęknięcia przebiegające niedaleko jednego z kraterów wulkanu Cumbre Vieja. Powstały one w wyniku zawalenia się wewnętrznych ścian i osiadania stożka wulkanicznego. Rok po erupcji wulkanolodzy stwierdzili, że ze szczelin wciąż wydobywają się kłęby dwutlenku siarki, a temperatura we wnętrzu struktur sięga nawet 300 st. C.