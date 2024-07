Niesmak po koncercie Eda Sheerana. "Bardzo niepoważne zachowanie"

"Pani Prezydent, właśnie chciałam wrócić do domu przy ul. Mikołaja Reja 24. Pan policjant poinformował mnie, że nie mogę wjechać na osiedle, na którym mieszkam. Informuję, że jest to jedyny wjazd i nie ma innego. Zostałam poinformowana, że mam zaczekać godzinę na pozwolenie na wjazd oraz, że jest to pani zarządzenie. Zdaje sobie pani sprawę, że ludzie mają swoje zobowiązania i obowiązki?" - napisała w liście do Aleksandry Dulkiewicz pani Wioleta, nasza czytelniczka i mieszkanka Gdańska, która zgłosiła się do nas ze swoim problemem.