Nietypowa atrakcja w Zakopanem. "Odwiedziłam wyjątkową krainę"

Lubię testować jedne z najnowszych atrakcji w Polsce, toteż po odwiedzinach między innymi wrocławskiego Kolejkowa, warszawskiego Muzeum Polskiej Wódki, poznańskiego Muzeum Pyry i innych tego typu miejsc, postanowiłam wrócić po kilku latach do Zakopanego, by sprawdzić, co zmieniło się od mojego ostatniego pobytu. I tak oto szukając rozrywek, z których jeszcze nigdy nie korzystałam, wpadłam na Myszogród.