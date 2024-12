Podatki w Zakopanem idą w górę. Odczują je turyści?

Władze Zakopanego podkreślają, że stawki podatków od nieruchomości pozostawały niezmienione przez sześć ostatnich lat. Nowa uchwała ma na celu dostosowanie ich do aktualnych potrzeb budżetu miasta. - Skoro już uchwaliliśmy podatki, to zajmijmy się teraz sprawami istotnymi dla tego miasta - apelował radny Jan Gluc, zwracając uwagę na konieczność przyciągania do miasta imprez sportowych.