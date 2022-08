Nietypowa oferta sprzedaży. Można kupić bezludną wyspę

Oferta sprzedaży

Pladda została wystawiona na sprzedaż za pośrednictwem agencji nieruchomości Knight Frank. Nowi lokatorzy oprócz maksymalnej ciszy i prywatności będą mieli do dyspozycji dom z pięcioma sypialniami, latarnię morską, powstałą w XVIII w., ogród, lądowisko dla helikopterów, a także własne źródło wody zdatnej do picia. Wyspę wyceniono na 350 tys. funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje nie całe 2 mln zł. Bez wątpienia jest to pokaźna suma, ale biorąc pod uwagę aktualne ceny nieruchomości na rynku szkockim, okazuje się, że jest ona niezwykle atrakcyjna. Ponadto sama inwestycja jest zdecydowanie niecodzienna.