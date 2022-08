Światowy Dzień Słonia. Jakie niespodzianki szykuje łódzkie Orientarium?

Alexander, Taru i ...

Alexander był pierwszym lokatorem nowoczesnego Orientarium, więc zamieszkuje je już od lipca ubiegłego roku. Jest to również jeden z największych słoni indyjskich w Europie. Do niego dołączył 9-letni Taru, z którym mimo dużej różnicy wieku świetnie się dogaduje. Póki co są oni jedynymi słoniami na terenie placówki, ale niedługo ta sytuacja ulegnie zmienia i łódzki ogród będzie miał nowego mieszkańca. Zwierzę, które zostanie tutaj sprowadzone z Węgier, nie jest przypadkowe, bowiem jest to syn Alexandra o imieniu Kyan. Jak się okazuje, pierwszy mieszkaniec łódzkiego ogrodu zoologicznego ma kilkanaście dzieci i wnucząt rozsianych po całym kontynencie europejskim.